Obiettivo della Juve e sogno di mercato. Kylian Mbappé fa sognare i tifosi bianconeri con un'intervista al Daily Mail: "Modelli? Il primo è stato Zidane per tutto quello che ha fatto con la Nazionale, adesso è Ronaldo. Ha vinto moltissimo e continua ancora a essere un vincente anche dopo così tanti successi. Entambi hanno lasciato la loro firma in questo sport. E anche io voglio scrivere un mio capitolo nei libri di storia".​



PALLONE D'ORO - "Sarebbe bello vincerlo, ma non è qualcosa che mi tiene sveglio la notte. Non credo che dovrei vincerlo la prossima stagione o quella dopo ancora. Non imposto un limite di tempo per me stesso. Farò sempre del PSG e della Nazionale la mia priorità quindi se i traguardi personali derivano dalle mie prestazioni, è tanto di guadagnato".​



NAZIONALE - ​"Per continuare il percorso con la nazionale, la prossima stagione avremo gli Europei e il nostro obiettivo è vincerli. Non solo, il mio grande obiettivo è vincere la Champions League e aiutare il Psg a conquistare la sua prima Coppa dei Campioni, sarebbe davvero speciale. Cerco sempre di migliorare. Gioco con tanti giocatori esperti sia in Nazionale che con il PSG, cerco sempre di imparare e migliorare".