Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Blaiseha detto la sua anche su Paule Angel. Ecco il suo pensiero: "Per lariavere Paul è incredibile. Pogba è straordinario e non si pensi che questo infortunio possa condizionarlo. L'ho incontrato a luglio qui a Miami, era carico a mille. E sono convinto che farà bene. L'acquisto di Angel, con cui ho giocato al, mi ha dimostrato per l'ennesima volta che la Juve è sempre la Juve. Di Maria è speciale. Connon ho mai giocato, ma può essere un innesto di qualità".