Le parole di Alessandroa Dazn:"Ho avuto l'occasione di andare due volte a vedere gli allenamenti della Juventus. Non lo conoscevo e tutte e due le volte lui è venuto da me, per presentarsi e a salutarmi. Mi ha fatto piacere e mi ha dato l'impressione di essere un ragazzo con sani principi. In partita era stato paragonato a Ozil. Ci ho pensato, per me è un Berbatov meno fisico e un po' più tecnico. Il potenziale? Molto alto, ha personalità e non ha paura di giocare e confrontarsi con i propri compagni. Ha qualità importanti e il gol nel sangue: tanti ingredienti per far sì che diventi un grande giocatore".