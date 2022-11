Le parole dia Mozzartsport:"Milinkovic-Savic? Ha segnato due gol nel derby ed è diventato popolare. Di anno in anno sta migliorando sempre di più e questo dimostra che tipo di giocatore è. È affascinante come trovi la motivazione ogni anno. Anche se ogni estate si scrive che potrebbe lasciare la Lazio per trasferirsi in un club più grande, nella stagione successiva gioca meglio. È diventato il centrocampista con più gol nella storia del club. È indescrivibile, domina la Serie A. Trova sempre motivazione, ha grande fame di successo".