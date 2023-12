Marotta, dirigente dell'Inter, ha risposto ai microfoni di Dazn in relazione a Zielinski, obiettivo di mercato dei nerazzurri ma che interessa anche alla Juve: "So solo che è in scadenza, ma il Napoli è molto accorto per trovare un accordo. Nell’ottica di monitoraggio, il club è attento alle scadenze. Sicuramente è un giocatore talentuoso, ma spero per il Napoli che possano trovare accordo”.