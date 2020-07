Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida con il Brescia anche di Sandro Tonali, centrocampista del club lombardo che piace anche alla Juve: "Hanno dipinto il giocatore più giovane, se gioca. E' un auspicio di gioventù che l'Inter vuole avere anche l'anno prossimo. Tonali non piace solo a me, ma a tantissimi italiani che sono esperti di calcio e oggi col Brescia non ci siamo ancora relazionati nonostante i rapporti con Cellino siano ottimali".