I tre punti contro il Cagliari hanno permesso alla Juventus di rimanere in scia alle inseguitrici del primo posto, perché l’obiettivo bianconero è quello di conquistare il decimo scudetto consecutivo. Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato proprio della lotta scudetto: “Per la lotta al vertice della classifica dico Milan, soprattutto oggi. Nonostante l’assenza di Ibrahimovic per qualche partita, la squadra è organizzata bene per giocare anche senza lo svedese, tutti i giocatori in rosa sono cresciuti”.