Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore tecnico dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato anche dell'ex bianconero Rodrigo De Paul, accostato alla Juve in chiave mercato. Ecco il suo pensiero sul centrocampista argentino: "Per qualità e carattere mal sopporta di giocare part time. Nell'Atletico Madrid fa un ruolo completamente diverso rispetto a Udine, lo vedo più al servizio della squadra mentre qui era libero di esprimersi. Futuro? Non ho parlato né con lui né con i suoi agenti, ma posso intuire che non possa essere soddisfatto di questo impiego parziale e non mi meraviglierei di vederlo altrove, anche nuovamente in Serie A visto che si è trovato bene".