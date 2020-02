“Se a parti invertite ci danno un rigore con il VAR spento viene giù il mondo” No, Maurizio, perché è una eventualità prevista dal protocollo. Il mondo viene giù se il VAR non viene utilizzato come dovrebbe ( Courtesy @LucaMarelli72 ) pic.twitter.com/EM56XxV8st — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 22, 2020

L'ex arbitroè intervenuto a Radio 24 parlando della Juve e del rigore dato alla Spal senza la revisione al Var, che tanto ha fatto infuriare Sarri: "C'è un precedente importante di VAR al buio, nel febbraio del 2019 tra Schalke e Manchester City e in quel caso, poi, la UEFA ha spiegato chiaramente quello che era successo e come fuziona il regolamento in questo caso".A lui si aggiunge Maurizioche scrive: “Se a parti invertite ci danno un rigore con il VAR spento viene giù il mondo” No, Maurizio, perché è una eventualità prevista dal protocollo. Il mondo viene giù se il VAR non viene utilizzato come dovrebbe".