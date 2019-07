Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, ha parlato anche di Neymar, accostato a Juventus e Real per il futuro, ai microfoni i De Sola: "Hazard è un campione, un giocatore con tanta qualità, come Neymar. Ney ha le qualità per stare nella top cinque mondiale, è impressionante. Non si possono comparare, ma Neymar secondo me è più forte. Avere Neymar al Real Madrid sarebbe un piacere enorme. Neymar è un campione e il Real Madrid deve fare di tutto per avere in squadra i migliori al mondo. Il suo passato al Barcellona non sarebbe un problema. Una volta, mentre stavamo svolgendo la preparazione, venne nello spogliatoio del Real Madrid a salutare me e Casemiro. Entrò, salutò e parlammo. Non di calcio. Quando finisce la partita, termina la rivalità".