Intervistato da Sportweek, il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato anche di Giorgio Chiellini e dei giocatori "in rampa di lancio" in questo campionato tra cui Scamacca, obiettivo della Juve per l'attacco. Ecco il suo commento: "Io ho preso sempre come modello Chiellini, che ha 38 anni ed è ancora un giocatore importante in campo e fuori, un grande esempio per i ragazzi. Chi può esplodere quest'anno? Dico Zaniolo e Scamacca: spero che possano essere loro i giocatori rivelazione del prossimo anno. Inutile dire che solo lavorando raggiungeranno obiettivi importanti".