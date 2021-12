Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il CT della Nazionale azzurra Robertoha parlato anche di Gianluca, obiettivo di mercato dellae serio candidato a un posto nella squadra che a marzo si giocherà l'accesso ai Mondiali. Ecco le sue dichiarazioni sull'attaccante del Sassuolo: "Scamacca ha tutto per diventare un centravanti completo e segna in tutti i modi. All'ultimo raduno gli ho parlato e gli ho spiegato dove potrebbe arrivare con le sue potenzialità. Dipende tutto da lui. Può crescere ancora tanto in questi tre mesi".