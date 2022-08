Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il CT della Nazionale Robertoha espresso alcuni auspici per la stagione di Serie A ormai alle porte, citando anche un giocatore della. Ecco le sue parole: "A questo campionato chiedo che Ciro Immobile continui a segnare tanti gol; che Pinamonti, se va al Sassuolo, come leggo, possa disputare un ottimo campionato; che i giovani, come, possano trovare spazio per crescere in esperienza e in personalità; che gli allenatori cerchino un gioco coraggioso e divertente; che la gente possa appassionarsi e trovare nel calcio uno svago in un momento socialmente non facile; che gli arbitri possano svolgere serenamente il loro mestiere; e che gli stadi siano sempre luoghi di rispetto e di sportività".