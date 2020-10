Al termine della vittoria dell’Italia per 6-0 contro la Moldavia, il CT Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: "È andato in una squadra di primo livello, per noi è un giocatore importante, lo era prima e lo sarà anche adesso. Ha margini di miglioramento enormi, speriamo che prosegua sulla sua strada".