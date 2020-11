Ecco le parole di Paolo Maldini prima della partita di oggi contro l'Udinese: "Se penso allo scudetto? Ai nostri giocatori diciamo di essere ambiziosi e di non porci limiti a livello di sogni, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Il nostro principale traguardo è tornare in Champions League, poi dobbiamo essere pronti a cogliere eventuali occasioni per altri obiettivi". Poi il Milan ha vinto 2-1 il match, rafforzando ulteriormente i sogni di cui parla Maldini. Sta alle concorrenti, in particolare alla Juventus campione d'Italia da nove anni, mettere ai rossoneri i bastoni tra le ruote.