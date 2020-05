Paolo Maldini, leggenda del Milan e ora dirigente rossonero, parla al programma condotto da Fabio Fazio Che Tempo che Fa della lotta scudetto che può tornare a riaccendersi dal 13 giugno quando potrebbe ripartire la Serie A. “Per la legge dei grandi numeri direi Lazio perché la Juve ha vinto tanto - le sue parole -. Io ho detto che il calcio deve provare a ripartire, poi è chiaro che tutto va fatto in sicurezza. Poi se non si potrà finire non si finirà, ma credo che si debba provare”.