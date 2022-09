Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex allenatore della Juve, Gigi Maifredi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla figura di Paolo Montero, accostato anche alla panchina della prima squadra nel caso in cui Allegri venga mandato via.'In teoria potrebbe essere la mossa giusta, in pratica bisogna stare molto attenti nella scelta del possibile successore. Se chiami un tecnico che non ha carisma potrebbe essere travolto. La faccenda Montero potrebbe essere interessante perché fa parte del mondo bianconero, ma di fatto non ha esperienza a certi livelli'.