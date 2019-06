Romelu Lukaku è stato a più riprese accostato a un'avventura in Serie A, tra Juventus e Inter. Magari già a partire dalla prossima estate di mercato, in cui può lasciare il Manchester United dopo una stagione tra alti e bassi incredibili. L'attaccante belga ne ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Se sarà un’estate agitata? Sì, penso di sì. Ora vado a divertirmi in vacanza con la famiglia, ma so cosa farò ma non voglio dirlo. Vedremo. In ogni caso è il club che deve decidere e fare le proprie dichiarazioni. Non sono qui per parlare delle voci di mercato". E i bianconeri restano alla finestra.