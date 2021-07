Romeluè stato protagonista di una lunga intervista sulla rivista Vogue Uomo. Tra i diversi temi toccati, l'attaccante di Inter e Belgio ha parlato anche di alcuni atleti che per lui rappresentano fonte d'ispirazione: "È stato sufficiente osservare giganti come Michael Jordan: sempre impeccabile, anche durante le interviste post gara. Mai in tuta o sciatto, sempre perfetto, in abito e a suo agio. In questo senso,. O, se parliamo del passato, anche David Beckham. Anche io, a mio modo, cerco di fare lo stesso. Voglio che mi si veda e mi si senta, che incontrandomi si pensi: ecco, questo è Lukaku".