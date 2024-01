Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio trae Napoli,ha parlato anche di, in scadenza con il club biancoceleste e nel mirino della, che si dice abbia già trovato un accordo di massima con il suo entourage. Ecco il suo commento sul brasiliano: "Cosa perderemmo senza di lui? Felipe è un giocatore straordinario. Mi fa incazzare troppo perché per me può fare molto di più la differenza ma oggi ha fatto bene, anche in fase difensiva, è un giocatore importantissimo per noi".