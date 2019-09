L'attaccante del Napoli Hirving Lozano parla a La Repubblica degli obiettivi per questa stagione e della sua rete allo Stadium: “Segno sempre al debutto, mi è capitato dovunque. Il gol alla Juve è stata una gratificazione solo personale. Guardo oltre e prometto che darò sempre il massimo: per il Napoli e per migliorarmi. Cercato anche da Milan e Psg? Si ma il Napoli aveva in panchina Ancelotti e mi ha colpito la bellezza della città. Ho preso casa a Posillipo, vicino a quella di Insigne. Visitare? Il centro, il lungomare: ma ho cinque anni di contratto e tutto il tempo per conoscerla. Napoli maturo per vincere? Dipende da noi manca poco: dovremo lavorare duro. Avevo visto giocare i miei compagni solo in tv, ma da vicino li apprezzo ancora di più".