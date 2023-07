Come riportato da Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe manifestato a chiare lettere il suo interesse per Domenico Berardi.'Io vorrei prenderlo, ma il Sassuolo spara oltre 30 milioni per uno che ha quasi 30 anni e pretende un ingaggio alto. Io devo pensare innanzitutto a non smantellare la squadra'.