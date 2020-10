1









Manuel Locatelli è stato il nome più caldo dell'ultima sessione di mercato per quanto riguarda il ruolo di regista. Alla fine Juventus e Sassuolo non hanno raggiunto un'intesa, ma i discorsi potrebbero soltanto essere rinviati. Ecco cos'ha detto il 22enne centrocampista neroverde e azzurro a Cronache di Spogliatoio: "Sogno di tornare in una grande squadra perché ho ambizioni e mi piacerebbe giocare la Champions League. So che tutto passa da quest'annata con il Sassuolo. Mi piacerebbe tornare in una big, sentire la musichetta della Champions e magari tornare a giocare con i tifosi allo stadio. In Nazionale ho esempi come Chiellini e Bonucci e a loro voglio rubare la mentalità, che è da vincenti".