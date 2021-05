3









Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato all'Equipe del suo futuro: "Il PSG è un club di livello mondiale, in una bellissima città. Un'esperienza del genere mi piacerebbe, quando passano certi treni bisogna prenderli".



PSG - ​“Vedere Verratti, Florenzi e Kean a quei livelli fa venire la voglia. Il Paris Saint-Germain è un top club, oltre agli italiani ci sono Neymar e Mbappé che sono tra i primi cinque giocatori al mondo e Parigi è una bella città”.



FUTURO - “Sarò sempre grato al Sassuolo perché ha creduto in me quando molti dubitavano, ma sappiamo tutti qual è la cosa migliore per quest’estate, una scelta che potrebbe farmi restare in Italia o portarmi all’estero”.



Così ha lasciato la porta aperta a un trasferimento all'estero, mentre in Italia c'è il forte interesse della Juventus, che spinge per averlo.