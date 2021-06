Quello tra Juventus e Barcellona è un asse sempre molto caldo. Oggi come l'estate scorsa quando hanno chiuso lo scambio Arthur-Pjanic. Nei continui contatti tra club si è parlato anche dell'ipotesi di un trasferimento di Antoine Griezmann in Italia, soprattutto dopo l'arrivo di Aguero al Barça. L'attaccante francese si è sfogato in un'intervista a L'Equipe: "All'inizio della stagione non ero contento al Barcellona. Non giocavo e non mi sentivo importante".