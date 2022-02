Rinforzo importante per il Villarreal, euro-rivale della Juve agli ottavi di Champions League. Il mercato invernale ha infatti portato alla squadra di Emery Giovani Lo Celso, ex PSG arrivato dal Tottenham. Il giocatore si è presentato in conferenza stampa: "Conoscevo già Emery dalla mia esperienza a Parigi, so come lavora e so cosa può darmi. Ho scelto il Villarreal anche perchè è un club affascinante, ho visto il modo in cui giocano e approcciano le partite, mi identifico molto in questo stile di gioco. Le nostre aspettative sono alte, non siamo ancora soddisfatti e cercheremo di chiudere la stagione più in alto che possiamo".