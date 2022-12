Fernando, ex attaccante di Juve e Napoli, ha parlato così alla Gazzetta: "Il Napoli è fortissimo e credo che vincerà lo scudetto, perché se continua con questa dinamica è davvero possibile che a fine stagione si laurei campione d’Italia. Questo però è un campionato differente perché in mezzo c’è stato il Mondiale in Qatar giocato per la prima volta in inverno. Adesso sarà importante vedere se la squadra ripartirà con lo stesso ritmo della prima parte di stagione e si manterrà questa splendida armonia tra la squadra e la città, che finora si è rivelata uno dei valori aggiunti. Il Napoli è fortissimo, è un po’ come una palla di neve che con l’unione tra la città e i tifosi può diventare sempre più grande al punto da raggiungere l’obiettivo desiderato e inseguito da anni".