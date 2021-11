Marcello Lippi, ​a margine della presentazione di un nuovo centro sportivo a Viareggio, ha parlato, tra le altre cose, dell'obiettivo di mercato della Juventus, Dusan Vlahovic:"E' molto bravo e ha due p...e non indifferenti per gestire la situazione non comune in cui si è trovato, soprattutto a Firenze. Sta dimostrando serietà, attaccamento alla società. Qualcuno sta facendo i suoi interessi, è evidente, poi verrà fuori. Lui intanto dimostra qualità tecniche e carattere".