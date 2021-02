Marcello Lippi, che in carriera ha allenato Antonio Conte alla Juventus, in collegamento oggi pomeriggio con Sky Sport ha parlato della corsa scudetto: "Manca talmente tanto alla fine del campionato che bisogna considerare tante cose. Una di queste sono gli impegni: c’è chi ha la Champions e la Coppa Italia, altre invece hanno competizioni meno importanti come l’Europa League, invece l’Inter può concentrarsi esclusivamente sul campionato. Partecipare alle competizioni ti dà la carica ma a lungo andare avere solo una competizione è un vantaggio."