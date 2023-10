Massimo, ex difensore e vice allenatore della Juventus, ha parlato a margine della festa per i 100 anni di presidenza della famiglia Agnelli: "Giocare per la Juventus è sempre una grande emozione, ti riportano a quando eri giocatore e rivedere gli idoli di quando eri bambino. Valori? Di andare in campo e onorare la maglia, non conta il nome sulla maglia. Ricordo dell'avvocato? Quando andavamo a Villar Perosa"."È appena iniziato il campionato, le altre squadre non brillano, il campionato è lungo, l'importante è restare attaccati e può arrivare anche di più del quarto posto. Gatti? È forte, lo ha dimostrato anche l'anno scorso, poi gli errori non li fa solo chi non gioca. Per me può diventare il futuro della Juventus".