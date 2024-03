"Una cosa è giocare bene e un’altra è capire come giocare bene. Molti calciatori eseguono gli ordini, ma non hanno presente ciò che stanno facendo. Perché si muovono in un modo o in un altro durante le partite.in campo leggeva benissimo ogni sfumatura del gioco", le parole di Julio Cesar rilasciate alla Gazzetta dello Sport sul suo ex compagno di squadra all'Inter, Thiago Motta. "Molti non lo capivano, si chiedevano come facesse a giocare nell’Inter o nel Barcellona uno così lento? Invece era strepitoso, con i piedi e soprattutto con la testa. Non avevo dubbi sul fatto che sarebbe diventato un grande allenatore." L'ex portiere sul futuro di Thiago Motta ha poi aggiunto: "Quello che Thiago conosce, sa insegnarlo, altra dote del bravo tecnico. A Bologna ha trovato il posto giusto per farlo, con ottimi giocatori. Merita la qualificazione in Champions. Posso solo dire che Thiago sia destinato al massimo. Senza nulla togliere al Bologna, è normale che prima o poi andrà in squadre più grandi".