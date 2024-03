Il professore Bava, docente universitario, ha parlato della situazione economica della Juventus nell'intervista rilasciata a Corriere Torino, spiegando come il club bianconero può ridurre i costi e migliorare di conseguenza il bilancio per le prossime stagioni. Cedere i giocatori e ridurre i costi, ma è questa l'unica soluzione? Ci sarebbe anche un'altra ipotesi per il futuro che la società si augura: "L'unica strada è quella di ridurre i costi, a meno che in futuro si arrivi come auspicato, alla Superlega o qualcosa simile che garantisca l'incremento dei ricavi."