Intervistato da Europe 1, il direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha parlato di, negando qualsiasi contatto con: "Pochettino è arrivato un anno fa, quando avevamo problemi. Gli abbiamo detto che doveva risolverci i problemi e che avevamo tempo. Ha eliminato il Barcellona e il Bayern in Champions, poi abbiamo perso in semifinale con il City. Poi è arrivata l'estate e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto: abbiamo iniziato la stagione con una grandissima squadra".Poi, parole che suoneranno dolci per le squadre interessate ad alcuni calciatori che attualmente non trovano spazio al Psg, come ad esempio, nel mirino della Juve: "Costruire qualcosa con questa rosa non è facile, regalare spazio a tutti nemmeno. Abbiamo bisogno di tempo, stiamo costruendo qualcosa di importante e stiamo arrivando a gennaio con grandi opportunità di fare una stagione indimenticabile".