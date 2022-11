Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex difensore della Juve Nicola Legrottaglie ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla situazione contrattuale di Rabiot.'E' un giocatore forte. Dire che è cresciuto va bene, ma le sue caratteristiche sono note da tempo. Difficile trovare uno con quel piede e forza, fa la differenza ed è insostituibile anche in una squadra forte come la Francia. E' inamovibile perché ha caratteristiche importanti. La Juve farebbe bene a non darlo via, perché può dare una grossa mano sia in fase di costruzione che in inserimento. Ha visione, sa filtrare bene i palloni, serve un centrocampo che lo aiuti per le sue caratteristiche".