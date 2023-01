A Sportitalia,ha parlato così della: "Il Monza ha meritato di vincere contro la Juventus, va esaltato perché sta facendo molto bene. La Juventus sta vivendo una situazione oggi che é il frutto di ciò che ha seminato nell'ultimo periodo. Nella serie di vittorie non dava l'impressione di essere guarita del tutto, e questo é il risultato. Ci sono delle scelte che non rendono, così come i giocatori. La squadra al momento è sfilacciata, sarà compito di Allegri trovare le soluzioni".