Durante la conferenza stampa di presentazione di Frank Kessie, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Ousmane Dembelè, accostato più volte anche alla Juventus.'Se non accetta la nostra proposta non potrà restare. Se non la accetta non c’è niente da fare. Dobbiamo ridimensionare lo stipendio affinché non ci siano squilibri che possano distorcere tutto'.