Le parole di Joan Laporta sulla situazione Dembélé, in conferenza stampa:



"Il giocatore non ha voluto accettare nessuna delle proposte che gli sono arrivate. Questa situazione non va bene né per lui né per il club. Il rinnovo ci avrebbe dato un margine salariale, ma non si capisce cosa voglia. Pensiamo che abbia un accordo con un altro club e agiremo nel nostro stesso interesse".