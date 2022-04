Uno dei nomi che per lungo tempo è stato accostato alla Juventus è quello dell'esterno del Barcellona Ousmane Dembelè. L'ex Dortmund sembrava ad un passo dall'addio nella scorsa estate, ma ora pare aver ritrovato un ruolo gradito nei progetti del Barca. Lo ha confermato anche il patron dei Blaugrana Joe Laporta che, ha parlato così ai microfoni del portale spagnolo Teleradio di TVE.



'Il contratto termina in estate e dobbiamo sederci e parlare. So che è a suo agio a Barcellona e che qui si trova bene, vedremo a giugno quello che succederà'.