Nella giornata di oggi il Barcellona ha presentato il suo nuovo acquisto Adama Traorè e durante la conferenza stampa di rito, il patron dei blaugrana Laporta, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro di Ousmane Dembelè, più volte accostato alla Juve.



'​Con Ilaix abbiamo trovato una soluzione, mentre con Dembele è stato impossibile e questo ci ha deluso. Sul piano tecnico non si discute, anche se ha avuto molti infortuni e per questo non l'abbiamo potuto apprezzare al meglio. Non mi pento di averlo messo a confronto con Mbappé e detto che era più forte. Altrimenti non avremmo fatto un'offerta così importante per lui"