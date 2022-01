Intervistato da Il Giornale, Lapo Elkann ha parlato anche dei giovani nel calcio italiano, citando come esempi due giocatori della Juve. Ecco il suo commento: "Io sono portato a guardare squadre come Ajax e Sporting, che ha vinto lo scudetto l'anno scorso in Portogallo: vivai forti, giovani forti. Il povero Chiesa si è fatto male ma sarebbe bello avere tanti Chiesa in diversi ruoli. Più talenti italiani, come Locatelli, in più aree del campo e meno stranieri. Un discorso che vale per tutta la Serie A, che dovrebbe investire di più sui ragazzi. Intanto, però, mi preparo al mio prossimo grande conflitto di interesse calcistico, che sembra ormai inevitabile".