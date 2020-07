1









Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa, al termine della partita vinta dai Blues 3-2 contro il Crystal Palace, anche di Jorginho, centrocampista che piace alla Juve: "Avremmo dovuto ammazzare la partita prima. Alcune decisioni si sono rivelate sbagliate. Primo gol con Cahill a terra? Hanno fatto la cosa giusta per continuare. Qualsiasi squadra lo avrebbe fatto. Quelle sono le regole, se fosse stato un colpo alla testa allora l'arbitro avrebbe fischiato. Jorginho fuori dall'inizio? Non significa nulla sul suo futuro. So che ha più da darci in futuro".