Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'allenatore delMladenha svelato un "difetto" di Vasilije, che a fine stagione raggiungerà la. Ecco le sue parole: "Il più grave è la disobbedienza a fine allenamento. Mentre i suoi compagni non vedono l’ora d’infilarsi sotto le docce, lui resta lì a provare i calci piazzati, i corner “tagliati”, i palleggi prolungati e i tiri al volo mirando possibilmente il “sette” della porta. A volte scappa pure su un altro campo d’allenamento e si aggrega ai compagni delle giovanili, che poi sarebbero i suoi coetanei, per correre o svolgere ulteriori esercizi ginnici. È irrefrenabile, incontenibile. Che indisciplinato, eh? Io e il mio staff abbiamo il nostro gran bel daffare per riportarlo negli spogliatoi...".