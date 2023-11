Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvPlay: "Non è un mistero che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo a Napoli qualche anno fa. Ad un certo punto era tutto fatto tra il Napoli e il Verona. Dire che piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua calda". L'attuale dirigente della Juve è un grande estimatore del giocatore della Lazio, il cui contratto scadrà nel 2025. Una situazione da monitorare con attenzione soprattutto se non arrivasse la fumata bianca tra la Lazio e Zaccagni per il rinnovo.