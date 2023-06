Anna, madre di Fabiano, è stata intercettata dai microfoni dell’emittente locale Sport Channel 214. Ha parlato dell’Europeo Under 21, della crescita del calciatore a Empoli ed è uscita allo scoperto sull’interesse della Juventus per l’esterno. Di seguito le sue parole:– “Una domanda che spesso mi fanno, me lo auguro ma dobbiamo ancora vedere, niente di effettivo. La prima maglietta, se andrà alla Juve sarà dedicata a mio marito (Carmine Parisi, scomparso nel 2021 ndr)”.