Giocherà anche alla Roma, ma i suoi gusti calcistici sono molto... juventini. Parliamo di Manuela Giugliano, perno del centrocampo della formazione giallorossa femminile e della Nazionale di coach Milena Bertolini (l'abbiamo vista all'opera ai Mondiali 2019). Ecco infatti cos'ha dichiarato la Giugliano al sito ufficiale della Roma: "I miei idoli erano Andrea Pirlo e Alex Del Piero. Pirlo per la serenità nel gestire palloni in mezzo al campo, Del Piero per i calci di punizione. Mentre tra le calciatrici mi piace tanto la centrocampista statunitense Rose Lavelle".