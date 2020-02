Il centrocampista Sebastian Cristoforo ha archiviato in questa sessione di mercato la sua esperienza con la maglia della Fiorentina. Intervistato da Firenzeviola.it, il nuovo giocatore dell'Eibar ha detto anche la sua sulla partita di domani, contro la Juventus: "​Tutti alla Fiorentina sanno quanto significhi per la gente di Firenze il big match contro la Juventus. Spero che la squadra possa entrare in campo con l'approccio e la garra mostrata nelle ultime partite e che possa conquistare una bella vittoria. Non posso che augurare il meglio ai miei ex compagni, tiferò per loro! Sono sicuro che possono battere la Juve".