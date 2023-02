"Lo abbiamo visto tutti, da questo punto di vista bisogna crescere. Nessuno chiede alla squadra 4 gol a partita, ma almeno di lottare quando perde. Non è che si deve per forza dominare nel possesso palla, ma troppo spesso nella Juventus vedo giocatori che passano la palla e poi aspettano di capire cosa succede", queste le critiche che l'ex Juve, Massimo Mauro, ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Tuttosport.