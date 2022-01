Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore bianconero Alessio Tacchinardi ha detto la sua sul big match tra Juve e Milan in programma domenica sera a San Siro.

Ecco le sue parole: "Pioli sta facendo bene, sta aiutando tanto. Le parole di Theo Hernandez sono forti e dicono tanto. Ora deve vincere per diventare un top ma è molto cresciuto negli anni. Dall'altra parte Allegri, che può piacere o meno, sarebbe secondo in classifica dopo prime giornate da incubo. Entrambi stanno incidendo, sono curioso di vedere questa partita, per vedere se il Milan ha lo spessore per fare qualcosa d'importante e se la Juve ha il carattere di battere una squadra tosta".

Tacchinardi ha poi concluso il suo intervento con alcuni accenni al mercato: "Da dirigente della Juventus farei un'offerta a Brozovic. Dai cifre pesantissime a Rabiot e Ramsey che non ti alzano il livello a centrocampo, lui è a parametro zero e un'operazione così è fattibile. Non è bello, invece, che l'Inter dica che Dybala può interessare: è un'azione che destabilizza e può dare fastidio".