"Se fossi nel Chelsea, così in Italia non si offendono, prenderei immediatamente Dybala. L'argentino è fatto per il calcio: è uno che, con le sue giocate inimitabili, accende la gioia, i compagni, le tifoserie. Purtroppo nell’ultimo anno è stato condizionato da tanti stop. La Juventus fa bene a tenerselo stretto". Così Walter Sabatini, ex dirigente di Bologna, Inter e Roma, ha parlato così del numero 10 bianconero e della questione rinnovo.