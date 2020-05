Stefano Tacconi dice la sua sul calcio ai tempi del coronavirus, prendendo una posizione netta nei confronti della ripresa, compreso il fattore porte chiuse. L'ex portiere della Juventus, che oggi compie 63 anni, ha dichiarato a Radio Sportiva: "Il Coronavirus per me è un'influenza. Quando in una conferenza mi diranno che ci sono stati mille morti, dovranno dirmi anche quali di coronavirus, non si può fare di ogni erba un fascio. Io sono per riprendere a giocare, anche con il pubblico".